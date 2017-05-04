«Сидячий образ жизни – второй рак»: сотрудникам Apple предложат работать стоя

Всем сотрудникам новой штаб-квартиры Apple Park будут предложены стоячие места. Руководство Apple считает, что возможность работать не только стоя, но и сидя, является хорошим решением для здоровья.

Глава Apple Тим Кук уже не раз высказывался на счет сидячего образа жизни. Его он сравнивал с новым видом рака. По словам Тима Кука, многие сотрудники компании, пользующиеся «умными» часами Apple Watch, встают со своих рабочих мест за 10 минут до конца час для того, чтобы подвигаться.

Тим Кук рассказывает, что сотрудникам Apple предложили вариант работать стоя. Каждому работнику компании сделали специальные стоячие места, которые те могут поочередно использовать со стандартными сидячими местами. По словам Кука, для стиля жизни работников такой вариант будет хорошо подходить.

О новом варианте работы в Apple рассказало издание Business Insider. Там же сообщается о том, что в кампусе компании создается множество условий для лучшей работы. Так, там выращиваются фруктовые деревья, плоды с которых получают сотрудники. Также в кампусе имеется тренажерный зал, где сотрудники могут размяться и заняться спортом.