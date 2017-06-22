Хакер показал взлом актуальной версии iOS 11.4
Некто Ричард Чжу выложил на своей странице в Twitter видеоподтверждение того, как он взломал операционную систему от Apple.
По словам хакера, взлом актуальной версии iOS 11.4 получилось выполнить на iPhone 7. Ричард Чжу показал, как установил в систему jailbreak. В запущенном системном экране он ввел несколько команд, которые и позволили осуществить задуманное.
Программист публично продемонстрировал свое достижение. Однако он умалчивает о дальнейших планах на свой jailbreak. Пока неизвестно, окажется ли средство для взлома в открытым для скачивания.
Ранее стало известно о существенном дефекте новой iOS 11.4. Пользователи обнаружили, что система слишком прожорлива - 30% заряда батареи уходят всего за 30% при относительном бездействии смартфона.
ios 11.4 jailbreak pic.twitter.com/fJOpkQlpOo— Richard Zhu (@RZ_fluorescence) June 12, 2018