В городах России появятся «умные» шлагбаумы

Управлять такими шлагбаумами можно будет при помощи смартфонов. Ключ для открытия «умных» ограждений получат жильцы домов, они же смогут предоставлять доступ своим гостям или экстренным службам.

О внешнем виде «умных» шлагбаумов говорить пока рано, так как проект находится в стадии обсуждения с потенциальными партнерами. Разработкой данной технологии и планом размещения оборудования нового поколения занимаются специалисты «Ростелекома» в рамках пилотного проекта.

По словам замглавы ведомства Андрея Чибиса, «умные» шлагбаумы появятся во дворах новостроек уже в конце 2018 года или в начале 2019. Постепенно, говорит Чибис, такие шлагбаумы будут появляться во многих городах России.

Чибис отмечает, что «умные» шлагбаумы станут удобными для жителей домов и экстренных служб. Такие объекты обеспечат повышенную безопасность новых домов и выведут на новый уровень комфорта. С «умными» шлагбаумами экстренные службы обеспечат быстрый доступ скорой помощи и пожарной службы, которым часто не удается быстро и без проблем проехать во дворы из-за других машин или неудобных систем безопасности.