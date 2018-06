Во время E3 транслировали трейлер взрослой игры по детскому телеканалу

Игровая выставка E3 в Лос-Анджелесе набирает обороты. Сегодня во время трансляции пресс-конференции Sony по телеканалу Disney XD телезрители наблюдали небольшой отрезок из трейлера одной из новинок видеоигр.

Из-за того, что там была изображена сцена поцелуя между двумя девушками, эфир был остановлен. Эксперты недоумевают относительно выбора канала для показа выставки, так как Disney XD транслирует в большинстве мультфильмы, а целевой аудиторией Е3 являются совершеннолетние игроки.

Если бы вещание не было прервано, то в теории маленькие зрители могли бы наблюдать жестокие сцены с кровью и драками, которые не предназначены для неокрепших умов.

Сообщается, что речь идёт об игре Last of Us 2, которая выйдет на консольных платформах в ближайшем будущем. Окончательная дата релиза не разглашается.

Ранее сообщалось, что на E3 компания Sony представила обновлённый «Тетрис», который будет окончательно разработан под игру в шлеме виртуальной реальности.