VK для Android получил обновление до версии 5.11

Специалисты «ВКонтакте» сообщили пользователям, предпочитающим мобильную версию на на Android, приятное известие – теперь там есть два обновления. Они имеют отношение к «Историям» и комментариям под конкретными записями, как сообщает HotGeo.

Ранее в «Истории» можно было добавлять только свежие снимки и ролики, сделанные за день. Специалисты решили, что такое уже устарело, так что теперь пользователи могут ставить на публикацию любые материалы, не зависимо от того, когда они были созданы. Не важно – десять лет снимку или он был сделан вчера. Предположительно, эта функция могла быть перенята из Instagram, где временные рамки давно убрали.

Кроме того, можно отключать комментарии под конкретными постами. Последнее некоторое время назад уже вводили в компьютерной версии, и тогда уже пользователи нашли недоработку. Дело в том, что комментарии под записью, оставленной в сообществе отдельным пользователем, а не от имени группы, заблокировать было нельзя.