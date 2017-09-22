Жёсткий диск для Xbox One от Seagate открывает новые возможности

Накопитель представлен на главном событии для любителей консольных игр в Америке и порадовал фанатов игр.

В Лос-Анджелесе на выставке Е3 проходит множество конференций, которые проводятся каждый год для геймеров любой масти. Мероприятие включает в себя презентацию от таких компаний, как Electronic Arts, Microsoft, Sony, Nintendo Direct и многих других. В этом году проходила конференция и у Seagate.

Разработчики компании Seagate предусмотрительно отметили, что игры стали весить намного больше, соответственно, большое количество игр занимает много места на накопителях. Поэтому они решили представить свою новинку: жёсткий диск для Xbox One.

Производители пообещали, что на жёстком диске можно будет хранить более 100 тяжёлых игр. Вместительность SSD, который носит название Game Drive составляет от 500 Гб до 2 ТБ. За версию с 500 Гб нужно будет отдать 150 долларов, а 2 Тб памяти обойдутся в 600 долларов. Также сообщается, что скорость обмена информации на жёстком диске будет выше, чем на игровых консолях.