Мобильные приложения положительно изменят компьютеры от Apple

Основные силы Apple сосредоточены на разработке мобильных устройств, приложений и iOS, в то время как macOS осталась без особого внимания. Однако выход новой версии операционной версии для компьютеров может всё изменить.

Анонсированная 4 июня на WWDC 2018 macOS Mojave может изменить отношение к компьютерам от Apple. Часть популярности операционная система может перенять от iOS, над которой в основном компания и трудится. Apple отказывается от внедрения сенсорного управления на своих компьютерах, что несколько отличает их от Chrome OS или Windows. Однако и это может пойти macOS на руку.

Серьезным нововведением для пользователей могут оказаться приложения, перенесённые с iOS. На данный момент известно о: Новости, Акции, Диктофон и Дом. Однако в дальнейшем этот список будет расширяться. А по заявлениям самих разработчиков в 2019 году пользователи macOS смогут переносить мобильные приложения без затруднений. Это может положительно сказаться на судьбе продуктов Apple, ведь многим хочется полистать ленту в Instagram или зайти в любимую игру, не отрываясь от компьютера. Специалисты считают, что Mojave стала вторым днём рождения для macOS.