Эксперты определили, есть ли вред беспроводной зарядки для батареи

Беспроводная зарядка обрела популярность, когда эту технологию ввели гиганты электроники Apple и Samsung. Однако пользователи всё равно сомневаются, нет ли вреда от неё для батареи, как сообщает VladTime.

Современные смартфоны оснащены литий-ионными аккумуляторами. Их работа происходит через движение ионов от одного электрода к другому. Это приводит к превращению электрической энергии в химическую и обратно, когда гаджет разряжается. По словам доктора Даниэля Абрахама, сотрудника компании «Digital Trends», производителем определяется диапазон напряжения – от верхнего до нижнего.

Если пользователь покупает зарядку, учитывая эти границы, аккумулятор быстро не сломается. Соответственно, не имеет значения, беспроводная гарнитура или нет. Необходимо обращать внимание только на совместимость. Также имеет значение количество времени использования гаджета и частота.