Подтвердилась дата релиза игры «Kingdom Hearts 3»

Вместо того чтобы объявить дату релиза «Kingdom Hearts 3» на пресс-конференции, Square Enix воспользовалась современными технологиями и сделала это на несколько дней раньше в Twitter.

В понедельник должна была достояться пресс-конференция Square Enix E3, которую с нетерпением ждали все фанаты «Kingdom Hearts 3». У организаторов не хватило терпения ждать понедельника, и они объявили дату раньше срока в Twitter.

В коротком сообщении было сказано, что игра будет доступна на PS4 и Xbox One, начиная с 29 января 2019 года. Это хорошая новость для всех фанатов, которые ждали этого момента 13 лет со дня появления предыдущей версии игры.

Некоторым подписчикам Square Enix показалось странным, что компания решила проигнорировать собственную пресс-конференцию. Однако фанаты «Kingdom Hearts 3» напомнили, что 10 июня в Лос-Анджелесе стартует мировое турне «Kingdom Hearts», так что действия разработчиков становятся понятными.