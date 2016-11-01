В Apple Music добавили вкладку «Предстоящие релизы»

Компания обновила приложение Apple Music. Новый функционал позволяет следить на ожидаемые альбомами во вкладке «Предстоящие релизы», как сообщает VladTime.

По имеющимся данным, последнее обновление Apple Music предполагает создание новой вкладки «Предстоящие релизы». Благодаря этой папке пользователь может следить за альбомами и песнями, которые скоро появятся, а также заранее их приобрести и пополнить плейлист. Для перехода в новую вкладку нужно зайти в программу Apple Music, а там к «Новой музыке» и в представленном списке нажать на «Предстоящие релизы».

Чтобы увидеть дату появления альбома, нужно щёлкнуть по иконке. Будет ли другая информация, кроме цифр, не уточняется. Отзывы о новом функционале, в целом, положительные, хотя некоторые пожаловались, что приложение начало немного тормозить.