В аэропортах вместо неудобных кресел появятся капсулы для сна

По своему виду модули Airpods напоминают спортивный электрокар с элементами футуризма. Легким движение руки мягкое кресло капсулы трансформируется в комфортную кровать, где пассажиры смогут ожидать прибытия самолетов.

Капсулы для сна разработали специалисты из Словении. Предполагается, что уже в этом году такие модули появятся в аэропортах Европы. Вместо неудобных кресел, на которых пассажирам приходиться спать и сидеть в весьма некомфортных позах, инженеры предлагают мягкие капсулы.

Помимо того, что в них можно будет удобно сидеть и спать, инженеры предусмотрели еще одну потребность пассажиров. Как известно, в залах ожидания многим приходится проводить много времени. Скоротать часы пассажиры пытаются при помощи своих гаджетов, которые потом разряжаются в самый неподходящий момент.

В новых капсулах будут размещены разъемы для зарядки устройств. Помимо этого, в модулях будет Wi-Fi и функция будильника, которая поможет пассажирам не пропустить вылет своего самолета.

Конечно же, такие модули не будут бесплатными. Каждый час использования капсул для сна будет стоить определенную сумму. Однако, эксперты уже отмечают, что за комфорт и возможность удобно спать многие будут готовы заплатить.