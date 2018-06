Инженер показал, как можно управлять iPhone глазами

По словам разработчика Мэтта Мосса, для необычного управления смартфоном потребуется лишь взгляд, iPhone и специальное приложение. Инженер предполагает, что такой метод позволит людям с ограниченными возможностями использовать гаджеты.

Короткий ролик, на котором Мэтт Мосс управляет смартфоном взглядом, тот показал в своем Twitter-аккаунте. Видео вызвало бурное обсуждение. Многие пользователи усомнились в правдоподобности такого метода, но назвали идею перспективной.

Разработчик создал тестовое приложение и показал, как на iPhone с новой операционной системой можно изменить метод управления. Для этого ему понадобился инструментарий ARKit второго поколения.

Оказывается, что теперь гаджетом можно управлять не только жестами и прикосновениями к экрану, теперь это можно делать и взглядом. Специальное приложение отслеживает взгляд пользователя, а нажатие ярлыков и клавиш осуществляется за счет моргания.

Когда сканер «ловит» моргание глаз, он принимает его за команду для нажатия на экран. Автор идеи предполагает, что она поможет людям, имеющим ограниченные возможности. Так, парализованный человек сможет пользоваться гаджетом от Apple, используя для этого встроенный голосовой помощник Siri и собственные глаза.

Control your iPhone with your eyes. Just look at a button to select it and blink to press. Powered by ARKit 2. #ARKit #ARKit2 #WWDC #iOS pic.twitter.com/ow8TwEkC8J