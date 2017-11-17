"Свободный" браузер Tor сливается с Firefox

Разработчики организации Tor Project объявили о совместном проекте с компанией Mozilla. Формат Fusion должен объединить потенциал двух исходных продуктов.

Создатели "свободного" браузера вместе с коллегами из Mozilla хотят избавить пользователей от необходимости вообще устанавливать Tor. Согласно задумке, его технологии приватности будут внедрены в Firefox и реализованы в отдельном режиме. Для этого программисты обеих компаний в сотрудничестве создают на последнем алгоритмы обхода прокси, запускают прокси-сервисы Tor в Firefox, а также улучшают функцию "fingerprint resistance".

Пресс-служба Tor Project отмечает, что их детище уже сливается с Firefox. Однако на выполнение всех задач Project Fusion уйдет довольно много времени. Это при том, что код Tor использует за основу версию самого Firefox для разработчиков под названием Extended Support Release. Однако в итоге пользователи должны получить браузер широким функционалом и режимом полной приватности.