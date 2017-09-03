Дисплеи iPhone X выгорают после длительной эксплуатации

В новом смартфоне iPhone X внимательный пользователь обнаружил одну закономерность. Дисплеи этих гаджетов изготовлены с применением OLED-технологии, в качестве которой эксперты изначально не были уверены.

В интернете появился ролик, в котором автор ярко продемонстрировал недостатки самого нового и самого дорогого смартфона Apple. На одной из витрин розничного магазина он обратил внимание на постоянно работающих в максимально ярком режиме два iPhone X. Перейдя в меню настроек первого смартфона, блогер показывает, что на светлом фоне видны иконки с рабочего стола. Со вторым смартфоном возникла та же ситуация. «Это происходит от выгорания пикселей, как результат непрерывной работы», - объясняет блогер. Ситуация с демонстрационными iPhone X в других магазинах оказалась такой же.

Все дисплеи OLED на основе органических светодиодов были выгоревшими после длительной эксплуатации. Любопытно, что подобное не происходит с более ранними версиями айфонов с IPS-экранами.