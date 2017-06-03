Названы ТОП-5 неудач Apple в iOS 12

По опыту можно судить, что обновление iOS не всегда предвещает что-то хорошее. Иногда встречаются косяки, которые портят впечатление о версии в целом. Специалисты назвали ТОП-5 таких косяков в iOS 12.

Первое изменение касается панели управления и многозадачности. Если в прошлых обновлениях панель объединили, то теперь производители сделали шаг назад. Для вызова панели многозадачности теперь используется свайп снизу, а вызов другой панели будет осуществляться движением от верхнего правого угла, что очень неудобно на большом экране, а также на любом iPad в вертикальной ориентации.

Далее, в 3D Touch меню «Камера» исчез пункт о записывании замедленного видео. Вместо него теперь есть сканирование QR-кода. Такое решение кажется нелогичным, ведь камера в обычном режиме также распознает коды. Следующее изменение коснулось Siri, которую теперь нельзя выключить с помощью переключателя режима энергосбережения. Теперь, чтобы отключить ассистента, функцию надо убрать в настройках или держать телефон экраном вниз.

В коллекцию забавных, но не слишком полезных приложений добавилось «Measure», которое работает ка уровень, который раньше был в программе компас. Последняя неудача касается приложения iMessage, где была усложнена функция добавления изображения в сообщение. Теперь вместо нажатия на камеру и добавления существующего снимка из галереи, требуется установка специального расширения.