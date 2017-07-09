Asus выбивает у Xiaomi лидирующую позицию на рынке смартфонов

Опасным конкурентом для Xiaomi Redmi Note 5 стал Asus Zenfone Max M1 Pro с процессором Snapdragon 636, аккумулятором на 5000 мАч и сладким ценником.

Смартфон из серии ZenFone Max имеет в наличии удлинённый 5,99-дюймовый дисплей с расширением FullHD+ (1080x2160) и соотношением сторон 18:9. Матрица IPS покрыта защитным стеклом с 2,5D-эффектом.

Основной кнопки нет, а сканер отпечатков пальцев поместили на задней панели телефона. Основная камера сделана по двойной схеме и совмещает в себе основой сенсор на 13 МП и дополнительный на 5 МП. Камера поддерживает автофокус и съёмку 4К видео. Приятной мелочью является то, что камера не выступает над задней крышкой, а это значит, что телефон можно смело класть на горизонтальные поверхности, не боясь царапин и повреждений.

Выпускаться модель будет в двух цветах – чёрном и сером, передняя сторона у обоих тёмная.

Смартфон от ASUS получил операционную систему с чистым Android Oreo, что не может не радовать глаз, но такое решение сказывается на скорости работы смартфона. Анимация приложений кажется немного заторможённой.