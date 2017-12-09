Facebook начал бороться с Twitch и YouTube

Facebook создал новый сервис, который вполне сможет бороться с конкуренцией Twitch и YouTube.

В социальной сети Facebook появился новый сервис. Он придется по душе поклонникам киберспорта и индустрии игр. С помощью нового дополнения пользователи смогут находить стримы и присоединяться к эфирам различных матчей в игровой сфере. Сейчас популярностью в социальной сети пользуется трансляция матчей по известному шутеру Fortnite. За этими эфирами наблюдают около 200 тысяч людей. Три тысячи стримеров по всему миру присоединились к новому сервису.

Также известно, что руководство сайта работает над тем, чтобы в скором времени монетизировать новый сервис. Это поможет стать достойными конкурентами Twitch и YouTube.

Напомним, что недавно у модераторов Facebook появился список значений эмодзи. Руководство объяснило это тем, что необходимо контролировать деятельность пользователей в сети. Это связано с тем, что некоторые эмодзи в сочетании с другими несут в себе агрессию или оскорбление наций (например, средний палец рядом с флагом какой-либо страны). Также отметили эмодзи с баклажаном и бананом, так как они, по мнению руководства, в некоторых случаях несут сексуальный характер.