В Саратове собрали робота-пожарного на радиоуправлении

Машину сконструировали в Саратовском государственном аграрном университете имени Вавилова. Авторы рассказали об элементах и возможностях металлического огнеборца.

Робота-пожарного собрали в виде металлического корпуса на самоходных гусеницах. Общая длина составляет 180, высота - 80, а ширина - 70 сантиметров. При таких габаритах устройство весит 120 килограмм. Его можно перемещать при помощи радиоуправления.

Робот призван бороться с огнем при помощью лафетного ствола и веерного распылителя. В стандартом режиме струя вещества бьет на 35 метров. Оно подается через шланг в заднюю часть машины.

Создатели отмечают удобство модульной системы их разработки. При необходимости, верхнюю функциональную часть пожарного можно снять, а на радиоуправляемые гусеницы поставить оборудование для саперных работ.

Прототип робота испытали в Саратове на нескольких контролируемых очагах возгорания. Судя по фотографиям, со своей задачей он справился хорошо. Разработчики подчеркнули уникальность подобной сборки для России. Они отметили, что аппарат неприхотлив в транспортировке и способен проникать в труднодоступные для спасателей места. Для выхода проекта на коммерческий рынок в него необходимо инвестировать примерно 800 тысяч рублей.