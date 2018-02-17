Эксперты советуют не надеяться на безопасное общение в WhatsApp

Популярный бесплатный мессенджер облегчает жизнь миллионам пользователей. Специалисты не советуют быть беспечными.

WhatsApp – удобное приложение для быстрой переписки, но разработчики предупреждают не полагаться на абсолютную анонимность. Эксперты уверяют, кто угодно может получить доступ к передаваемой информации. Поэтому нужно помнить о возможности того, что мобильный телефон владельца попадёт в руки недоброжелателя и тот не только прочитает информацию, но и при желании передаст её третьим лицам. В таком случае подрывается анонимность, как владельца, так и людей, с которыми он переписывался. Также опасность может исходить и от человека, с которым идёт переписка. Собеседник при возможности сделает скриншот или сфотографирует с другого устройства предоставленную информацию.

Специалисты напоминают, что удалять сообщения после его отправления можно лишь в определённый промежуток времени. Поэтому не рекомендуется надеяться на совесть собеседника и безопасное общение через мессенджеры.