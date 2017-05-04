«Убийца» Xiaomi удивил экспертов своими возможностями

Новый флагман UMIDIGI Z2 вывел компанию на новый уровень качества и характеристик сборки. Привлекательный дизайн, удобный функционал и дисплей на весь экран поразили рынок.

Китайские производители следуют тенденциям от Apple и создают дисплеи со сторонами 19:9 с надписями сверху как в iPhone X. Экран UMIDIGI Z2 будет оснащён разрешением FHD+.

Задняя крышка является градиентной, что создатели явно подсмотрели у Huawei, однако интересные цвета дают значимое преимущество на рынке с множеством конкурентов.

Основная камера 16 МП и передняя 8 МП обеспечивают 200% улучшенную фото- и видео-съёмку в сравнении с другими моделями, результаты которых обычно ниже среднего и хороши лишь на бумаге. Кроме того, смартфон поддерживает запись видео в 4К. Добиться хорошей записи сложно, но это отличный вариант за свою цену.

Батареи, в отличие от зарядки, не улучшились за последнее время, но новый аккумулятор можно полностью зарядить за 80 минут. Есть функция беспроводной зарядки. Кроме того, UMIDIGI Z2 поддерживает 7 сетевых режимов.

Старт продаж официально начнётся 11 июня. Цена будет составлять 300 долларов США.