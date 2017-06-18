Uber научился определять пьяных пассажиров

Компания "Uber" дополнила приложение новым дополнением. Теперь у водителей есть возможность определять пьяных пассажиров.

Новая система искусственного интеллекта будет анализировать поведение человека. В расчет приложение станет брать скорость, с которой клиент печатает текст, а также то, с как он наклоняет свой смартфон во время набора букв. Система покажет то, как передвигается человек по сравнению с трезвым, а также место его расположения. Тогда, когда Uber обнаружит пьяного клиента, то возможны несколько вариантов: приложение может подобрать для этого случая более опытного водителя или не даст такому пассажиру заказать такси.

К примеру, если поступил заказ от клиента, который находится возле пабов и баров и его поведение отличается от его обычного, то приложение сочтет, что вероятность его пьяного состояния очень велика. Разработчики подчеркивают, что главной целью не является отказ пьяным людям. Новая разработка поможет лишь предупреждать водителей или же заведомо знать, что такому пассажиру нужно ехать одному в автомобиле.

Напомним, что Uber - это американская компания, создавшая одноименное приложение. Такое дополнение помогает частным водителям и такси в заказах. В приложении клиенты могут заказать машину и даже наблюдать то, как она передвигается к точке, где находится клиент.