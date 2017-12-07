Разработчики социальной сети проводили проверку новых функций и нарушили право пользователей на конфиденциальность, открыв доступ к их личным данным.

Facebook вновь позволил утечку данных 14 миллионов пользователей‍. Об этом стало известно на официальной странице руководства соцсети, сообщение оставил руководитель отделения безопасности Эрин Иган. Он пояснил, что в теории у пользователей должны были остаться те настройки открытого доступа, которые они выбирали сами. Тем не менее, из-за сбоя все их свежие публикации оказались незащищенными.

Эрин Иган отметил, что свои настройки уже возвращены в прежнее положение, а тестирование функций прекращено. Тем не менее, для пользователей это уже не первый раз, когда из-за разработчиков Facebook происходила крупная утечка данных. Разбирательство подобного скандала с еще большим количеством пострадавших происходило прошедшей весной. Тогда в открытом доступе оказались записи практически 90 миллионов человек.