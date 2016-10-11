Новые функции позволят камерам Arlo связываться со службой спасения

Американская компания NETGEAR анонсировала новые функции для своих камер Arlo. Нововведения позволят системе наблюдения уменьшить количество случайных уведомлений, а также связываться со службой спасения.

Новый план обслуживания камер был назван Arlo Smart и включает в себя несколько «умных» функций. Новые алгоритмы позволят системе наблюдения отличать людей от животных, чтобы не беспокоить владельцев в тех случаях, когда нет необходимости. Кроме этого пользователи смогут выбирать, в каких случаях Arlo не должны их уведомлять. Кроме этого они могут связаться со службой спасения в критических ситуациях.

Компания предоставляет всем владельцам своей техники бесплатную подписку, которая позволяет просматривать видеозаписи в течение семи дней для пяти устройств. Arlo Smart будет стоить пользователям $2,99, с функцией обнаружения людей. Arlo Smart Premier позволит использовать до 10 камер, а также возможностью хранить записи на период до 30 дней. Самый дорогой план рассчитан на 20 устройств. Кроме этого пользователи смогут хранить данные 60 дней.