Компания Nissan представила робота для разметки футбольных полей

Специалисты из компании Nissan представили машину, которая способна быстро размечать футбольные поля. Робота уже испытали на финале Лиги чемпионов в Киеве.

Машина, название которой Pitch-R, всего за 20 минут нарисовала идеальную разметку для матча между ФК «Ливерпуль» и «Реал Мадрид», как сообщает «Версия.Инфо». Для робота задействовали автономное вождение системы Nissan ProPILOT. Также там есть четыре камеры, встроенный GPS-навигатор и механизм, предотвращающий столкновения.

Краска для разметки используется экологически чистая и растворимая. Робот может передвигаться по гравию, траве и тротуару, не ломаясь в случае неровностей или разных препятствий. Какой именно формат у поля, не имеет значения. Будет ли в скором времени робот запущен в производство или компания Nissan показала его на финале Лиги чемпионов только для привлечения внимания, в настоящее время не известно.