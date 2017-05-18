Эксперты рассказали о влиянии мобильных приложений на игровую индустрию

Мобильные приложения ранее считались худшим вариантом среди игр. Они выделялись ограниченным геймплеем и неуклюжими рамками. Однако сейчас, как заявили эксперты, ситуация постепенно начала меняться.

Связано это в первую очередь с развитием смартфонов. Компании Razer и ASUS, занимающиеся производством профессионального игрового и компьютерного оборудования, начали создавать особые телефоны. Их флагманы отличаются спецификациями, позволяющими расширить характеристики мобильных приложений, как сообщает «Версия.Инфо».

Кроме того, на повышение интереса к таким играм повлияло то, что всё больше геймеров интересуются именно возможностью задействовать смартфон. Это представляется удобнее, чем использовать более громоздкие приставки и компьютеры. Третий момент – стоимость игры. Мобильные приложения обычно существенно дешевле.

Пользователи могут использовать копию компьютерной игры на смартфоне, чтобы понять, стоит ли потом платить за более развитый вариант. Также мобильное приложение просто легче разрабатывать. Потому данная часть индустрии, по мнению экспертов, может сильно повлиять на развитие игр в целом.