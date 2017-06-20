Хакеры следили за грудным кормлением американки через видеоняню FREDI

Жительница США Джейми Саммит стала свидетелем несанкционированного наблюдения со стороны неизвестных злоумышленников. Она рассказала об инциденте на своей странице в Facebook.

По словам американки, она приобрела видеоняню FREDI через популярный интернет-магазин Amazon. Это устройство представляет из себя камеру, поворачивающуюся на 360 градусов. Посвященные люди могут выбирать угол обзора и наблюдать за ребенком через фирменное приложение для смартфона. По мнению Джейми, хакеры получили доступ к системе и следили за грудным кормлением.

В мае молодая мама находилась в комнате с двумя близкими, которые могли следить за её сыном через упомянутое приложение. В момент их общения камера была направлена на кроватку с малышом. Однако внезапно объектив повернулся к кровати, на которой Джейми часто обнажает грудь для кормления ребенка. Видимо, заметив отсутствие интересного зрелища, взломщик повернул камеру на прежнее место.

Сначала Джейми подумала, дескать, это её супруг Кевин решил подсмотреть за домочадцами. Однако тот оказался непричастным. Возмущенная мама обратилась к правоохранителям, однако те нашли способа ей помочь. По словам Джейми Саммит, сотрудники компании-производителя FREDI не ответили на телефонный звонок.