Электронные площадки дают возможность работы в Москве предпринимателям со всей страны

О влиянии цифровизации на экономику говорили во время круглого стола на сессии «Трансформация конкуренции. Антимонопольное регулирование в цифровой экономике» в рамках ПМЭФ – 2018. Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Владимир Ефимов рассказал об опыте внедрения цифровизации на примере столичного региона.

Развитию цифровизации бизнес - процессов взаимодействия с предпринимателями в правительстве Москвы уделяется приоритетное внимание. Созданы такие онлайн площадки для предпринимателей как «Инвестиционный портал» и «Портал поставщиков», которые дали возможность участвовать в госзаказах, сделках на московских рынках предпринимателям со всех концов страны. Это запустило классические рыночные механизмы регулирования спроса и предложения, увеличило конкуренцию между предпринимателями. А в выигрыше остаются все участники экономического процесса: потребители получают более качественный товар, в городе создаются новые рабочие места.



