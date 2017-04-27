Эксперты сравнили BlackBerry Key2 с KeyOne

Смартфон BlackBerry Key2 ещё официально не появился в продаже, однако утечек информации о нём столько, что уже можно о многом судить. Так, эксперты даже провели сравнение этого девайса с KeyOne.

Так, по данным специалистов, BlackBerry Key2 будет стоить на 100 долларов больше. Количество операционной и внутренней памяти удвоиться, по сравнению с KeyOne – до 6 и 64 гигабайт, соответственно. Передняя камера не изменится, оставшись с 8 мегапикселями, а задняя обновиться до 12. Дисплей у BlackBerry Key2 будет сходным с KeyOne – диагональ на 4,5 дюйма, разрешение 1620x1080. Батарея останется 3500 мАч.

Также сохранится физическая клавиатура. Официальная презентация смартфона пройдёт 7 июня, хотя эксперты иронизируют, отмечая, что с таким количеством утечек разработчики ничего нового уже точно не скажут, как сообщает «Версия.Инфо».