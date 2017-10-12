Эксперт заподозрил Instagram и Facebook в тайной прослушке телефонов

Приложения популярных соцсетей могут использовать доступ к микрофонам смартфонов, чтобы скрытно получать информацию о предпочтениях пользователей. Так считает специалист по кибербезопасности компании Asterix, чьи слова приводит Vice.

Питер Хенвей заподозрил, что интернет-компании могут тайно прослушивать телефоны ради дополнительной выгоды. Известно, что операционные системы iOS и Android могут распознавать голосовые команды-триггеры и самостоятельно запускать приложения-помощники. Такими фразами являются соответственно "Привет, Siri" и "Окей, Google".

Эксперт предполагает, что аналогичным способом могут работать также скрытые алгоритмы Instagram, Facebook и прочих предприятий. Вероятно, они могут воспринимать тысячи словесных триггеров, который активируют "прослушку" людей через их телефоны. Полученная информация затем используется в коммерческих целях для показа индивидуально подобранной рекламы. Питер Хенвей добавил: подобные действия не запрещены законодательством и пользовательскими соглашениями.

Специалист убежден, что после получения таких сведений компании не распространяют их среди рекламодателей, а обрабатывают сами. Он добавил: такие данные вряд ли передаются спецслужбам, а служат лишь инструментом более эффективного продвижения рекламы.

После доводов эксперта, сотрудник издания Vice решил проверить теорию. Пять дней он произносил вблизи телефона некоторые ключевые фразы, которые должны были запускать прослушивающий механизм. Журналист озвучивал предложения о поиске учебного заведения и желании купить недорогую рубашку. Спустя время в его новостной ленте в социальных сетях начала появляться реклама, касающаяся обучения и продажи одежды.