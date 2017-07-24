Россияне смогут общаться жестами через мобильное приложение

Российские исследователи представили разработку, которая облегчит жизнь людям, лишённым речи и слуха. Так, было разработано приложение, которое автоматически распознаёт язык жестов и переводит в обычный текст в реальном времени.

Его презентация состоялась на тюменском форуме во время «Битвы стартапов», где эксперты дают объективную оценку техническим разработкам. Сообщается, что синхронизация речи происходит с помощью камеры, имеющейся на смартфоне, и после этого передаётся в текстовом или звуковом формате собеседнику.

Создатели заявляют, что эта программа направлена для улучшения понимания обществом глухих людей, которые ежедневно испытывают трудности с переводом и общением с социумом. Также уточняется, что приложение разрабатывается как для обычных пользователей, так и для бизнес-платформ. Тестовая версия программного обеспечения будет запущена уже в июле этого года после окончания всех приготовлений.