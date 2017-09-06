Генпрокурор штата Вашингтон подал в суд на Facebook и Google

Генпрокурор штата Вашингтон подал иск против компаний Facebook и Google. Причиной стала политическая реклама.

Дело в том, что руководство Facebook и Google не предоставили данных по поводу рекламы в отношении политики, а также избирательных кампаний непосредственно в штате Вашингтон. К слову, общественность и журналисты уже делали запрос, однако никто так и не ответил. Стоит отметить, что по регламенту на подобные жалобы необходимо отвечать в течении 20 дней. В заявлении против Facebook и Google указано, что они не хранили информации о всех избирательных кампаниях еще с 2013 года. Представитель Facebook заявил, что постарается как можно быстрее решить этот вопрос.

Напомним, что недавно СМИ стали подозревать Google в создании криптовалюты. Это связано с тем, что компания запретила рекламу самых популярных криптовалют. Журналисты полагают, что все дело в конкуренции. СМИ уверены, что компания совсем скоро запустит свою криптовалюту и будет продвигать ее своим пользователям.