В Apple рассказали о преимуществах новой версии iOS‍

Презентация новых функций и демонстрация быстродействия произошла накануне в ходе конференции для разработчиков WWDC 2018 (Apple Worldwide Developers Conference).

В американской IT-корпорации Apple рассказали о преимуществах новой версии iOS‍. Ряд функций был представлен ее вице-президентом Крэйгом Федериги. Он рассказал, что новая операционная система будет иметь массу отличий, а также плюсов по сравнению с предыдущими. Функционировать с ней смогут модели вплоть до iPhone 5S. Кроме того, разработчики ожидают, что даже на старых моделях не будет происходить сбоев, так как по ходу работ этому было уделено отдельное внимание.

Федериги рассказал, что в iOS 12 были добавлены новые технологии для создания фотографий и видеозаписей. Теперь в них можно будет добавлять трехмерные объекты. Кроме того, с помощью видеокамеры можно будет измерять реальный размер предметов.

Помимо этого, как уже сообщалось ранее в СМИ, в новую версию ОС добавили функцию Screen Time. Она поможет пользователям следить за тем, сколько времени они уделяют своим гаджетам и даже устанавливать для себя ограничения.