СМИ заподозрили Google в создании собственной криптовалюты

Такое заявление сделали СМИ в связи с тем, что Google запретила рекламировать самые популярные криптовалюты. Компанию также обвинили в недобросовестной конкуренции.

Как стало известно, в понедельник, 4 июня, во многих СМИ появились сообщения о том, что Google намерена запустить в оборот криптовалюту собственного производства, в связи с чем компания запретила рекламировать иные криптовалюты. Представители Google же заявляют о том, что решение о запрете рекламы криптовалюты связано с тем, что в частности такая реклама является недобросовестной, ведет не только к дезинформации пользователей, но и к тому, что люди теряют свои денежные средства.

В свою очередь эксперты полагают, что данный запрет внезапно появился не просто из соображений безопасности пользователей, у компании имеются свои корыстные цели в этом плане. Они уверены, что Google запускает свою собственную криптовалюту и будет заниматься ее продвижением.

Эксперты рассказали, что вовсе не удивятся, если уже в ближайшее время корпорация заявит о создании собственной «Google-криптовалюты» и начнет активно ее продвигать на своих ресурсах.