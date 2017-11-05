Владельцы iPhone X определили новую проблему телефона

Едва прошёл релиз iPhone X, как владельцы устройств начали жаловаться на то, какой он плохой. Недавно была обнаружена очередная проблема, о которой рассказали в Сети, как сообщает VistaNews.

iPhone X стоит достаточно дорого, и потому те, кто всё же решился его купить, надеются за свои деньги получить не просто раскрученный рекламой достаточно средний смартфон, а действительно лучший в мире гаджет. Однако всё чаще оказывается, что продаётся данный смартфон хорошо исключительно благодаря узнаваемости бренда. В частности, владельцам не нравится, что там непроизвольно создаются скриншоты. Для фото дисплея пользователю надо зажимать блокировку и громкость.

Клавиши находятся недалеко друг от друга и близко к пальцам. Однако именно поэтому владельцы iPhone X постоянно на них нажимают, и тогда создаются скриншоты. Пользователи очень этим недовольны, отмечая, что пусть это и кажется мелочью, но на фоне ряда других проблем полностью отвращает от Apple.