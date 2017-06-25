Эксперты описали будущее беспилотных автомобилей

Эксперты в сфере технологий будущего, основываясь, в том числе, и на выводах учёных, представили своё видение на развитие робомобилей и есть ли у них перспективы.

Сегодня топовые компании – Apple, Google, Uber, Tesla и другие - почти не задумываясь приобретают для собственных нужд беспилотные авто и многие усердно размышляют над тем, как подать будущий товар потребителю. Но несмотря на резкий взлёт популярности робомобилей, никто не даёт шансов на их долгосрочное существование. В первую очередь, из-за несовершенности их системы безопасности.

Например, Google «прокатывает» на виртуальной машине тысячи виртуальных километров, тренируя искусственный интеллект и машинное обучение. Но на практике такая машина до сих пор не знает, как себя вести в экстремальной ситуации. К этому добавляют критическое мышление покупателей, которые не хотят платить деньги за собственную смерть, перекладывая всю ответственность на технику и забывая, что люди попадают в аварии чаще.

Но если мир свыкнется с беспилотными авто, эксперты ожидают жизнь в утопии, где не нужно беспокоиться почти не о чём. Кроме рабочих мест. Ведь при доверии к самостоятельной машине у человека повышается доверие к технике на любом производстве.