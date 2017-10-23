В Японии создали летающий за человеком зонт-дрон

Над устройством работали специалисты из компании Asahi Power Services. Летающий дрон в виде зонта сможет летать за человеком и защищать его от дождя или палящего солнца.

Устройство получило название Free Parasol. Дрон представляет из себя устройство, дополненное камерой и технологией искусственного интеллекта, который «заставит» зонт всегда находиться над головой человека. Такую же технологию использовали для создания дронов Skydio R1.

Зонт-дрон уже был испытан, разработчикам остается лишь усовершенствовать дизайн и поработать над некоторыми аспектами. На данный момент устройство весит 5 килограмм и может летать порядка 20 минут. Однако, к старту продаж разработчики планируют уменьшить вес до 1 килограмма и наделить его функцией работать до 1 часа.

Отмечается, что время работы летающего зонта будет снижаться при сильном ливне или ветре. Планируется, что зонт появится на рынке современных устройств уже в следующем году. Цена такого гаджета составит порядка 275 долларов. Разработчики планируют также добавить в зонт специальную систему, которая доставит устройство домой, если владелец оставит его в метро или в кафе.