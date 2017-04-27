WatchOS 5 расширит возможности персонализации "умных" часов

В сентябре 2018 года всех владельцев Apple Watch ждёт возможность обновления их устройств. Многие надеются, что выход WatchOS 5 позволит персонализировать данные, отображаемые на дисплеях «умных» часов.

Владельцы Apple Watch отмечают, что устройство устраивает их по функционалу, но при этом возможности настройки экрана многим кажутся ограниченными. На момент выхода «умных» часов было предоставлено 11 вариантов внешнего вида. Со временем это количество увеличилось, но не настолько, чтобы владельцы устройств смогли почувствовать возможность широкого выбора.

Конечно, в «умных» часах присутствуют функции, позволяющие выводить на дисплей требуемые данные, но они несколько ограничены. Пользователи считают, что в WatchOS 5 будет возможность добавления контента от сторонних разработчиков. Не всем такой вариант кажется достаточно удобным, ведь это может снизить качество предоставляемого выбора. Но многие уверены, что в конечном итоге от этого будет значительно больше пользы, а дополнительные настройки внешнего вида сделают использование «умных» часов удобней.