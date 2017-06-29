«ВКонтакте» запустила «Немезиду» против воровства контента

Главой отдела маркетинга «ВКонтакте» Игорем Кругловым был представлен новый алгоритм «Немезида». Он должен будет защищать контент от воровства, как сообщает VladTime.

Социальная сеть уже запустила «Немезиду». Теперь пользователи «ВКонтакте» могут жаловаться на воровство контента администрации. После получения такого сообщения модераторами обязательно придёт уведомление автору материала. Если окажется, что он разрешает применение своей идеи, то руководителю сообщества, где размещён контент, никакого наказания не будет.

В обратном же случае владелец группы с плагиатом получит запрет на публикацию рекламы с задействованием ресурсов «ВКонтакте», в группу не смогут добавить ссылки, а в особых случаях вероятна даже блокировка. Точный принцип пока не уточняется. Известно, что «Немезида» будет развиваться по ходу увеличения числа жалоб, различая таким образом по максимуму оригинальный и не оригинальный контент.