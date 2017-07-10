В День защиты детей Роскачество объявило лучшие приложения для контроля ребенка

Российское ведомство решило поздравить народ с международным праздником. 1 июня госструктура опубликовала на сайте рейтинг самых лучших мобильных продуктов, которые помогут родителям лучше следить за своим чадом.

В рамках исследования эксперты Роскачества оценили 11 наиболее популярных приложений для iOS и Android, включая встроенные в операционные системы. Для анализа сотрудники использовали 24 критерии, касающиеся функциональности и безопасности использования. Среди таких бала возможность установки пароля, просмотра списка звонков и SMS-сообщений ребенка, геолокация, лимит звука и трафика, блокировка на расстоянии, а также фильтрация нежелательного контента в Интернете. Замглавы Роскачества Илья Лоевский подчеркнул, что оценка приложений была проведена строго по утвержденным стандартам. По его словам, оценки специалистов помогут родителям выбрать самое лучшее приложения для контроля активности ребенка.

Итак, в День защиты детей лучшим защитником в системе Android и iOS признали Kaspersky SafeKids. Немногим от него остает Kidslox, набравший всего на несколько сотых балла меньше. У Android третье место заняло приложение Mobile Fence Parental Control, а у iOS - специализированный встроенный сервис. При этом интегрированный сервис Android показал себя гораздо хуже.

Исследователи добавили: из-за нехватки некоторых важных функций ни один продукт не получил высшей оценки. Чаще всего это касалось тревожной кнопки, которой может похвастаться лиши mLite. Разработчики также редко используют возможность удаленной блокировки гаджета и прочтения SMS.