Пользователи выявили "странный" баг в поиске Google для Android

Владельцы смартфонов обнаружили поисковые запросы, которые выдают последнее SMS-сообщение. Первым на этот сбой указал пользователь Reddit, подписанный Krizastro.

Источник пишет, что выявил "самый странный сбой", воспользовавшись поиском Google на смартфоне Google Pixel 2 XL под управлением ОС Android. Он ввел "the1975..com" в поисковую строку и увидел среди результатов текст последних SMS-посланий. Krizastro поинтересовался у интернет-сообщества: знакомо ли подобное явление другим юзерам. Пользователи ответили, что сталкивались с похожими проблемами на других устройствах Android. Помимо упомянутой, SMS появлялись при вводе запросов "Vizela viagens", "Izela viagens" и "Zela viagens".

Комментаторы предположили, что поиск Google по непонятным причинам задействует функцию доступа к сообщениям. Однако пока никто знает, как указанные фразы провоцируют отображение SMS. При этом баг актуален только для отдельного поисковика, браузер Google Chrome реагирует на запросы правильно.