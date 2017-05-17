Bloomberg: Apple начнет бороться с цифровой зависимостью с помощью iOS 12

Новая операционная система для iPhone и iPads будет содержать меню "Цифровое здоровье" (англ. Digital Health). С помощью него пользователь легко сможет контролировать время, проведенное за гаджетом.

Крупная корпорация Apple начнет бороться с цифровой зависимостью пользователей с помощью новой технологии, включенной в операционную систему iOS 12. Стоит отметить, что отнюдь не купертиновцы стали разработчиками идеи по ее созданию. До этого о похожей функции рассказали в управлении Google. Тогда стало известно, что главной изюминкой программного обеспечения Android P станет возможность просматривать затрачиваемое время на отдельные приложения с помощью специальной панели управления.

О подобной функции рассказали и в Apple. Источником информации стало зарубежное агентство новостей Bloomberg. По их данным, обновленная система выйдет уже в сентябре этого года, так что протестировать ее пользователи смогут примерно через три месяца. Также представители "яблочной" корпорации уточнили, что помимо этой функции, операционная система получит еще ряд улучшений.