Во Франции придумали "складной" квадрокоптер для полета в узких местах

Команда французских инженеров разработала первый беспилотник, способный за доли секунды менять расположение винтов прямо в движении. Из разработка описана в издании Soft Robotics.

Ранее конструкторы уже создавали мультикоптеры, которые становились более компактными за счет складывания отдельных элементов. Однако в таком положении аппараты не способны летать. Сотрудники Национального центра научных исследований Франции во главе со Стефаном Виоле придумали "складную" конструкцию, благодаря которой дрон на ходу меняет габариты для полета в узких местах.

Для этого они поместили на несущие рамы по горизонтально вращающемуся плечу с двумя роторами на концах. Подвижные плечи соединяются с остальной конструкцией при помощи трех проводов: эластичного и двух жестких. При надобности, квадрокоптер проворачивает плечи и закрепляет их параллельно несущей раме, за счет чего общая ширина устройства существенно уменьшается.

В таком удлиненном режиме дрон способен полноценно держаться в воздухе, пусть и недолго. Разумеется, размещение винтов в одну линию нарушает аэродинамические характеристики. Поэтому конструкторы снабдили систему дрона программой, которая регулирует складывание, корректирует отклонение и выравнивает направление после преодоления препятствия.

Во время тестов аппарат сложился за 0,3 секунды, пролетел через щель на скорости в 2,5 метра за секунду и отклонился на 15 градусов. Разработчики добавили, что пока беспилотники руководствуются 17-ю камерами в испытательном помещении, обеспечивающим и захват положения в пространстве. Однако в будущем высокоскоростная камера самого дрона, которая снимает 120 кадров в секунду, должна самостоятельно определять расположение и конфигурацию препятствий для их успешного преодоления.