Астронавт из США во время возвращения на Землю заказал пиццу на дом

Во время показа документального десятисерийного цикла фильмов о космосе и необычных явлениях природы один из американских астронавтов Майкл Массимино поделился своими эмоциями о пребывании вне родной планеты.

Мужчина отметил, что во время нахождения в космосе, глядя на родную планету, приходит осознание того, какой хрупкой является Земля, а также атмосфера вокруг неё.

Также он поделился секретом, что в одном из полётов он так сильно захотел съесть пиццу, что на половине пути к дому набрал номер службы доставки и заказал себе желанную еду, по которой так скучал на орбите, так как вне Земли астронавты и космонавты питаются едой, герметично упакованной в тубы. Учитывая, что он был недалеко к месту назначения, адрес доставки Майкл указал свой домашний. В каком из полётов появилось это желание, Массимино не уточнил.

Однако известно, что он принимал участие в двух полётах в космосе – в 2002 году, находясь на борту шаттла «Колумбия» и 2009, полетев на «Атлантисе».