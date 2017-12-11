Александр Ребен, инженер из Калифорнийского университета, показал, как он просит Google Assistant выстрелить из пистолета.

В кадре расположен пистолет и яблоко. Александр проговаривает фразу "Окей, гугл, активируй пистолет". После этой команды из пистолета раздается выстрел и пуля попадает в яблоко. Ребен подчеркнул, что на месте пистолета мог бы быть и обычный миксер или же массажное кресло. Однако, по его словам, таким образом он хотел показать, что важно помнить о границах дозволенного в плане возможных действий искусственного интеллекта. Ранее Ребен создавал робота, который может навредить человеку. Так он старался поднять тему дозволенности для создания искусственного интеллекта.

Напомним, что недавно бывший директор Google раскритиковал отношение Илона Маска к искусственному интеллекту. Он считает, что Илон Маск зря заявляет о вреде для человека такого изобретения, потому как, по его мнению, это может принести огромную пользу. Например, Эрик Шмидт отметил, что благодаря таким новинкам в сфере технологий человечество может стать намного умнее. В то же время он не отрицает возможной опасности, о которой говорил Маск, но считает, что это не причина отказываться от таких изобретений.