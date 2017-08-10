Журналисты сняли испытания 56 надводных беспилотников у берегов Китая

Китайские разработчики показали в действии целый комплекс из полусотни слаженно работающих аппаратов. Этот процесс зафиксировали камеры издания Huanqiu.

Сотрудники редприятия Yunzhou Intelligence Technology разработали 56 надводных беспилотника и объединили их в самую сложную на сегодняшний день систему морских аппаратов. Инженеры организовали испытания своего проекта в Южно-Китайском море у берегов архипелага Ваньшань. Журналисты сняли столь масштабные тесты на камеру.

Компания из Китая заставила полсотни беспилотников двигаться согласно программе. Сначала они двигались несколькими кильватерными колоннами, а затем разделились для обхода препятствия в виде катера. Который, кстати, тоже управлялся дистанционно. Создатели показали, что могут заставить флот своих аппаратов организованно разделяться прохода рядом с опорами моста, и даже создавать причудливые фигуры. После нескольких красивых художественных маневров, беспилотники собрались в схематическое изображения авианосца.