Искусственный интеллект оказался способнее человека при трудоустройстве

Руководители фирм время от времени сталкиваются с проблемой поиска новых сотрудников и проведения собеседования с кандидатами. Оказалось, что лучшим на роль последнего будет именно искусственный интеллект, как сообщает VistaNews.

Такой анализ провели в компании Goshaba. Там выяснили, что компьютерный мозг сможет пройти любое собеседование для любой должности на работе. Он одинаково справится и с вакансией уборщика, и с постом топ-менеджера. Чтобы выяснить, действительно ли компьютерный мозг способнее человека, провели масштабную проверку. В её ходе работодатель действительно больше поверил именно искусственному интеллекту, как потенциальному кандидату на должность. Люди, согласно данным экспертов, на 27,2 % справляются с собеседованием хуже.

Итоги работы компания Goshaba передала коллегам из Японии – для разработки в будущем искусственного интеллекту, улучшающего поиск работников. Предполагается, что он существенно поможет при трудоустройстве. Точные сроки реализации такого проекта не уточняются. Есть и те, кто его критикуют, подчёркивая, что способности компьютерного мозга пока не стоит сравнивать с человеческим, потому такая проверка первоначально не была честной.