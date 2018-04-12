Обновление LG G6 до Android Oreo оказалось с «подводными камнями»

Флагман 2017 года LG G6 решили обновить до ОС Android Oreo. Однако в ходе такого обнаружилось несколько «подводных камней», про которые стало известно от владельцев гаджета, как сообщает VladTime.

В первую очередь, вышло не соответствие с количество памяти, нужным для того, чтобы установить обновление. В официальном заявлении разработчики указывали, что хватит 1,8 гигабайт, а на деле понадобилось 2,4 – из-за дополнительных параметров, позволяющих повысить безопасность и конфиденциальность. Также перейти на Android Oreo не 30 мая, как было указано, а только в утреннее время 31.

Жалуются владельцы LG G6 и на другие мелкие недочёты, отмечая, что такими «подводными камнями» разработчики постепенно могут сделать обновление и вовсе бессмысленным. Стоит отметить, что в планах компании обновление для LG G5, однако когда именно это случится, пока не ясно. Ранее эксперты сообщили о резком падении стоимости LG G6 - он стал дешевле в два раза, по сравнению с первоначальной ценой.