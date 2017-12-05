В Google Lens добавлены новые опции для смартфонов на ОС Android

Компания Google предоставила очередные разработки, приятные для пользователей. Речь идёт о новых возможностях программы Google Lens для гаджетов на ОС Android, как сообщает HotGeo.

Опции скоро будут доступны в Google Фото. Часть обновления позволяет пользователю узнавать нужную информацию в режиме реального времени. Авторы разработки отметили, что новые функции пока в доступе только для смартфонов, действующих на ОС Android. Сторонникам iOS ещё надо ждать, хотя какой конкретно период – неизвестно.

Одна из функций обновления – Style Match. Она сканирует объекты и ищет их аналоги. Также пользователям доступна опция Smart Text Selection – для определения, перевода и пояснения текста, на который направлена камера устройства. Кроме того, с её помощью можно копировать и вставлять слова из обложек книг и объявлений.