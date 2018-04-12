Владельцы Moto G5S Plus теперь могут пользоваться Android 8.1 Oreo

Представители компании Lenovo обрадовали владельцев Moto G5S Plus – программное обеспечение обновлено. У пользователей появилась возможность поднять ПО на своих устройствах до Android 8.1 Oreo, как сообщает VistaNews.

Moto G5S Plus был признан рядом экспертов «едва ли не флагманским смартфоном» после начала продаж осенью прошлого года. На официальном портале Motorola появились сведения, что владельцы гаджета могут произвести обновление сразу до Android 8.1 Oreo, без остановки на версии 8.0. Некоторые владельцы смартфонов и специалисты такому решению сильно удивились.

Информации о том, как улучшится Moto G5S Plus благодаря новому ПО, не очень много. Известно, что возникнут новые функции. Часть их них позволять владельцам лучше пользоваться ресурсами телефона, экономя их. Обновление производится по системе ОТА, потому для него нужно иметь не меньше половины зарядки аккумулятора, а также стабильный доступ в Сеть. По какой причине ПО повысится сразу до Android 8.1 Oreo, не известно.