Павел Дуров рассказал, почему в работе Telegram наблюдаются сбои

Создатель скандально известного мессенджера Telegram Павел Дуров подтвердил факт сбоев в работе платформы и заявил о возможной причине проблемы.

По его словам, эта ситуация произошла вследствие требования от Роскомнадзора к Apple Store о прекращении обновления Telegram. Дуров не понимает такого решения и жалеет о том, что не смог найти компромиссного решения в общении с корпорацией. Также он принес извинения всем пользователям, выразил благодарность за терпение и пообещал не сдаваться в этой ситуации, добиваясь успеха медленно, но верно.

Сообщается, что Apple не даёт возможности обновить программное обеспечение на своих гаджетах не только на территории России, но и по всему миру. В связи с этим разработчики не смогли выполнить одно из требований регламента о защите данных, а именно простой перенос информации.

Ранее сообщалось, что в Apple было направлено письмо, в котором российские власти потребовали удалить Telegram из магазина приложений в течение месяца.